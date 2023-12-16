تحت عنوان “الوقت ينفذ”.. كتائب القسام تنشر، مساء اليوم السبت، رسالة بثلاث لغات وفيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين

نشرت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” ، مساء اليوم السبت، رسالة غامضة، توعدت فيها الجانب الإسرائيلي، في الوقت الذي أعلنت فيه عن تدمير عدد كبير من المدرعات الإسرائيلية.

وقالت “القسام” عبر قناتها على “تلغرام” في رسالة نُشرت بثلاث لغات وهي العربية والعبرية والإنكليزية، إن “الوقت ينفذ”.

كما نشرت كتائب “القسّام” فيديو بعنوان “الوقت ينفد”، وتظهر فيه مشاهد للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة، والذين قتلوا من جرّاء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وتشير المشاهد التي نشرتها “القسّام”، إلى أنّ الوقت ينفد أمام الاحتلال الإسرائيلي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة.

كذلك، نشرت “القسّام”، صورة لأسيرة إسرائيلية خرجت في وقت سابق خلال عمليات التبادل، تحت عنوان: “الخيار لكم في توابيت أم أحياء!!”.

وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أنّ “الاحتلال تعمد بالأمس إعدام ثلاثة من أسراه وآثر قتلهم على تحريرهم، في محاولة يائسة للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً”.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أعلنت مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين، من جرّاء القصف الإسرائيلي الهمجي على مناطق عدة في غزةّ.

وتظاهر الآلاف من أهالي الأسرى الإسرائيليين، ليل الجمعة – فجر السبت، في شارع كابلان فيما بات يُعرف باسم “ساحة الأسرى” في “تل أبيب” للمطالبة بإعادة الأسرى، وإبرام صفقة تبادل أسرى على الفور مع حركة حماس، وذلك وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ أهالي الأسرى بدأوا التظاهر في أعقاب “كارثة” مقتل 3 من الأسرى بنيران “الجيش” الإسرائيلي خلال توغله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.