استشهاد الشاب حمزة بشكار برصاص جيش العدو في نابلس

رام الله – اعلن، اليوم السبت، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استشهاد الشاب حمزة ابراهيم محمد بشكار (30 عاما)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، مساء أمس الجمعة..

وقالت الوزارة، إنه باستشهاد الشاب بشكار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى (288) شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش شنتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين.

وأضاف النادي، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات الضفة الغربية، حيث وصل عدد المعتقلين في الضفة إلى 4520 منذ 7 بدء عملية “طوفان الأقصى”.

من جانب اخر، اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم، على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة