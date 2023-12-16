أجواء باردة فوق المرتفعات ودافئة بباقي المناطق اليوم السبت وغدًا

عمان – يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة مع بقاء الاجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8 وفي مرتفعات الشراة 16 – 7 وفي مناطق البادية 20 – 10 وفي مناطق السهول 18 – 10, وفي الأغوار الشمالية 25 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 26 – 15، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة