مصطفى الفقي ينبح على جمال عبد الناصر (بعد نصف قرن من رحيله) ثم يهرول نادماً معتذراً ويقعي تحت أقدام أسرته/ فيديو
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جرينتش+2 02:36
يتقدمها نشطاء من جماعات يهودية.. مظاهرات احتجاجية واسعة في عدة مدن أميركية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة
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