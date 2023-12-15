هروب اليهود الجبناء من محيط حائط البراق بالقدس، جراء رشقة صواريخ إنطلقت، مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة/ شاهدوا

قالت مواقع عبرية، إن دوي انفجارات كبيرة سمعت في منطقة “بيت شيمش” في القدس المحتلة جراء دفعة صواريخ انطلقت، مساء اليوم الجمعة، من مناطق في شمال قطاع غزة.

فقد دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في القدس المحتلة ومناطق قريبة منها، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة دون أن تتمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراضها.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام قصف القدس المحتلة برشقة صاروخية، رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وينظر الاحتلال بصدمة كبيرة إلى استمرار إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو تل أبيب ومناطق الوسط والجنوب في دولة الاحتلال، رغم الدمار الواسع والعمليات المستمرة التي يشنها الاحتلال هناك بهدف إضعاف قدرة المقاومة الفلسطينية.

وعلى إثر إطلاق الصواريخ، بثت مواقع إسرائيلية مشاهد لهروب آلاف المستوطنين من محيط حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بفعل أصوات الانفجارات.

وقد قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الكهرباء انقطعت عن مناطق واسعة في القدس المحتلة، بينها “بيت شيمش” جراء ضرر أصحاب خطوط الإمداد بفعل قصف المقاومة.

لحظة هروب قطعان المستوطنين من صواريخ المقاومة قرب حائط البراق – المسجد الأقصى 💥🔥.. pic.twitter.com/lnPqpUYxQG — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) December 15, 2023

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