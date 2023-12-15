نجاة ثلاثة مقاومين، اليوم الجمعة، من محاولتي اغتيال بقصف مركبتهم بطائرة مسيرة مرتين في مدينة نابلس/ فيديو

نابلس – نجا ثلاثة مقاومين، اليوم الجمعة، من محاولتي اغتيال بقصف مركبتهم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت مركبة كان يستقلها ثلاثة مقاومين من مخيم بلاطة، أثناء مرورها بشارع عمان شرقي المدينة، دون أن تتمكن من إصابتها.

وقد تمكن المقاومون من مواصلة سيرهم باتجاه مخيم بلاطة، والخروج منها في اللحظات الأخيرة قبل معاودة الطائرات قصف المركبة مرة أخرى في شارع السوق وسط المخيم.

وذكر شهود عيان أن طائرات الاستطلاع والمسيرات التابعة للاحتلال واصلت التحليق في أجواء المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، واستمرت بالتحليق بعد فشل محاولتي الاغتيال للمقاومين الثلاثة.

يذكر بأن الاحتلال نفذ في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عملية اغتيال لخمسة شبان بقصف مبنى كانوا يتواجدون فيه بمخيم بلاطة.

تغطية صحفية: فلسطيني من مخيم بلاطة يروي لمراسلنا تفاصيل قصف الاحتلال للمخيم صباح اليوم: pic.twitter.com/nr8I9gyzST — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2023