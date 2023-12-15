مصطفى الفقي ينبح على جمال عبد الناصر (بعد نصف قرن من رحيله) ثم يهرول نادماً معتذراً ويقعي تحت أقدام أسرته/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 02:36
مصطفى الفقي ينبح على جمال عبد الناصر (بعد نصف قرن من رحيله) ثم يهرول نادماً معتذراً ويقعي تحت أقدام أسرته/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني