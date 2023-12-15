هروب اليهود الجبناء من محيط حائط البراق بالقدس، جراء رشقة صواريخ إنطلقت، مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة/ شاهدوا
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جرينتش+2 11:17
جيش العدو يعلن قتل 3 محتجزين “عن طريق الخطأ” في غزة
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