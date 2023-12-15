جيش العدو يعلن قتل 3 محتجزين “عن طريق الخطأ” في غزة

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته قتلت الجمعة 3 محتجزين “عن طريق الخطأ” في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون “تهديدا”.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري “خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا”، معربا عن “الندم العميق على الحادث المأساوي”.

وأعلن الجيش هوية اثنين من القتلى: يوتام حاييم من كيبوتس كفار عزة في هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وسامر الطلالقة الذي اقتيد من كيبوتس نير عام.

وطلبت عائلة القتيل الثالث عدم الكشف عن هويته.

وتمت إعادة جثثهم إلى إسرائيل.

وبحسب هغاري، فإن الجيش يعتقد أن الثلاثة “إما هربوا وإما كانوا متروكين من قبل الارهابيين الذين احتجزوهم”، متعهدا إجراء “تحقيق شفاف” في شأنهم.

وبهذا، يرتفع عدد المحتجزين الذين أكد الجيش مقتلهم إلى 22 من أصل نحو 250 شخصا.