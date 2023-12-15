توقف شبه كامل لوصول السفن لميناء “إيلات” بسبب هجمات الحوثيين

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية في صنعاء عن تنفيذ القوات البحرية التابعة لها عملية عسكريّة ضد سفينتي حاويات ( MSC Alanya إم إس سي ألانيا و (MSC PALATIUM III) إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين للكيان الاسرائيلي واستهدافهما بصاروخين بحريين.

وقالت القوات المسلحة، في بيانٍ اليوم الجمعة: “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة, واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء اليمن, نفذت القوات البحرية اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينتي حاويات كانتا متجهتين الى الكيان الصهيوني بصاروخين بحريين مناسبين”.

وبيّنت القوات المسلحة أنّ عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية, والرسائل التحذيرية النارية.

وطمأنت القوات المسلّحة كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانىء حول العالم عدا الموانىء الإسرائيلية, بأن لا يصيبها ضرر, وان عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

وأكدت القوات المسلحة أنّها لن تتردد في استهداف أي سفينه تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

وشدّدت على استمرارها في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والاحمر, حتى ادخال ما يحتاجه الأهالي الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء.

ومن جانبه، نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم “بتوقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء “إيلات” الإسرائيلي بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب “.

وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن “حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر” وضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المتحدث الرسمي باسم جماعة (أنصار الله) الحوثيين يحيى سريع، أعلن أن “القوات البحرية اليمنية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى دولة الاحتلال بطائرة مسيرة”.

وأضاف سريع في بيان له، مساء أمس الخميس: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى “إسرائيل” وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة”.

في غضون ذلك أعلنت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة “تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا اليمني”.

وأشارت إلى أن “السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، وأن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة”.

وكان مسؤولون إسرائيليون في ميناءي إيلات وأسدود حذروا من تداعيات استهداف سفن الشحن المتوجهة إلى “إسرائيل” في البحر الأحمر على عمليات استيراد السلع.