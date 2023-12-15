استشهاد مصور قناة “الجزيرة” سامر أبو دقة في خان يونس

استشهد مصور قناة “الجزيرة” سامر أبو دقة، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلي في مدرسة في خان يونس في قطاع غزة.

وقالت “الجزيرة” أن أبو دقة استشهد خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل سامر ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة على مدى 6 ساعات تقريبا حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بجراح جراء صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية.

وأصيب خلال الاستهداف مراسل “الجزيرة” وائل الدحدوح في يده اليمنى لكنه تمكن من مغادرة الموقع نحو مستشفى ناصر، وتلقى الرعاية الطبية.

وتحدث مراسل “الجزيرة” وائل الدحدوح عن استهدافه وأبو دقة بعد مرافقة سيارة إسعاف كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة، وحاول طاقم الجزيرة عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد الانتهاء “باغتهم صاروخ”.

وقال إنه قطع مئات الأمتار بعد إصابته محاولا إيقاف النزيف حتى وصلت إلى رجال إسعاف.

وأدانت الشبكة الهجوم الإسرائيلي الذي أصيب فيه الزميلان وائل الدحدوح وسامر أبو دقة.