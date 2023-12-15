إصابة مراسل “الجزيرة” وائل الدحدوح بقصف إسرائيلي في خان يونس

أصيب وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، وسامر أبو دقة مصور القناة، اليوم الجمعة، خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت مناشدات لإجلاء محاصرين ومصابين من المكان.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة إن الزميلين وائل وسامر أصيبا أثناء عملهما في محيط مدرسة استهدفتها قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة.

وأضافت أن الزميلين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وأوضحت أن وائل أصيب في ذراعه ونقل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج، أما الزميل سامر أبو دقة فلا يزال محاصرا داخل مدرسة فرحانة، إذ لم تتمكن فرق الإسعاف من إجلاء الجرحى من المدرسة.

استهداف الصحفيين

وقد استشهد حوالي 90 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تنديد جمعيات صحفية وحقوقية بما تصفه بالاستهداف المباشر للصحفيين والمصورين بغرض طمس الحقائق.

وسبق أن أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية “سلسلة استهداف متعمدة لعائلات مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع، للضغط عليهم بهدف تغييب الحقيقة وإخفاء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال”.

واستشهد أفراد من عائلة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويوم الاثنين الماضي، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي في قناة الجزيرة الزميل أنس الشريف في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وهو ما أدى لاستشهاد والده. وجاء القصف بعد تهديدات تلقاها الشريف من جيش الاحتلال.

واستشهد أيضا والدا الزميل بقناة الجزيرة مؤمن الشرافي وعدد من أشقائه وأطفالهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا.

سترة الصحافة الواقية لمراسل #الجزيرة #وائل_الدحدوح ملطخة بالدماء بعد استهداف قوات الاحتلال له مع مصور القناة سامر دقة خلال تغطيتهما قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس#حرب_غزة pic.twitter.com/tZrVMjWTCj — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 15, 2023