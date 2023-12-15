مصطفى الفقي ينبح على جمال عبد الناصر (بعد نصف قرن من رحيله) ثم يهرول نادماً معتذراً ويقعي تحت أقدام أسرته/ فيديو
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إصابة مراسل “الجزيرة” وائل الدحدوح بقصف إسرائيلي في خان يونس
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