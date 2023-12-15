أجهزة السلطة الأمنية تحبط مسيرة في طولكرم لاحياء انطلاقة “حماس”

طولكرم – قدس الإخبارية: شنّت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة استدعاءات في مدينة طولكرم، قبيل الدعوات لمسيرة في المدينة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعمًا للمقاومة، والتي تتزامن مع انطلاقة حركة حماس الـ 36.

وقالت مصادر لـ “شبكة قدس” إن الأجهزة الأمنية اعتقلت الشاب مؤمن ستيتي من مركبته في مدينة طولكرم، مساء امس الخميس 14 ديسمبر\كانون الأول 2023، واستدعوا عدة شبانٍ عرف منهم الشاب عبد الرحمن عودة وتحفظوا على هويته.

وبحسب المصادر، أرسل جهاز الأمن الوقائي تهديدًا لمالك المركبة التي تحتوي على مكبرات صوت “DJ” وتشارك في مسيرات كل جمعة منذ بدء طوفان الأقصى، من المشاركة في المسيرة اليوم الجمعة، ما اضطر الأخير إلى الاعتذار عن المشاركة.

في الأثناء، تصاعدت حملة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، بعد أن خفت وتيرتها في الشهرين الأوائل للحرب.

وأمس الاول الأربعاء، اعتقلت الأجهزة الأمنية في نابلس المطارد إسلام قرعان أحد قادة كتيبة بلاطة، ما أدى إلى اندلاع مسيرة في المخيم للمطالبة بالإفراج عنه.

وقالت مصادر محلية، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت الأسير المحرر أنس اشتية بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر\كانون الأول 2023.

وبحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، يواصل جهاز الأمن الوقائي في نابلس اعتقال الشاب عبد الرحمن دشون لليوم الـ3 على التوالي بعد اعتقاله من مكان عمله في مدينة نابلس، كما اعتقل الأسير المحرر علاء الشبيري بعد مداهمة مكان عمله.

وقالت اللجنة، الأجهزة الأمنية في طولكرم، اعتقلت الشاب أحمد جانم ويذكر أنه معتقل سياسي سابق أمضى 46 يوماً في زنازين مخابرات طولكرم.

في الأثناء، تواصل الأجهزة الأمنية لليوم 64 اعتقال الأسير المحرر منتصر سقف الحيط رغم صدور ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عنه، بينما يرفض جهاز الأمن الوقائي الإفراج عنه.

وبحسب مصادر محلية، فإن المعتقل سقف الحيط تعرض للشبح والتعذيب والمكوث في الزنازين، قبل أن يتم تحويل للاعتقال على ذمة محافظ نابلس.

وأشارت إلى أنه أضرب عن الطعام في بدايات اعتقاله، وعلّق إضرابه بعد وعود وهمية بالإفراج عنه، حتى عاد أخيرًا للأضراب عن الطعام منذ 4 أيام.

ويواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر محمد عزيزي من نابلس، منذ 69 يومًا، تعرض خلالها للشبح والتعذيب والمكوث في الزنازين لمده 18 يوم، بحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين.

وتواصل الأجهزة الأمنية اعتقال المقاتل في عرين الأسود والأسير المحرر مصعب اشتية لليوم الـ446 على التوالي.

وفي سياقٍ متصل، أظهرت نتائج استطلاع أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” أن ما يقرب من 70% من الفلسطينيين طالبوا بحل السلطة الفلسطينية، كما رأى 90% من الفلسطينيين أن الرئيس عباس يجب أن يستقيل، فيما ارتفعت شعبية حركة حماس 3 أضعاف عمّا كانت عليه قبل الحرب