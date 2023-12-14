جيش العدو يعلن إصابة 8 جنود بجروح خطيرة بقطاع غزة/ فيديو

: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إصابة 8 جنود “بجروح خطيرة” جراء معارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال في بيان: “4 مقاتلين من كتيبة الهندسة 603 فيلق الهندسة القتالية، ومقاتل من الكتيبة 12 من لواء غولاني، ومقاتلان من وحدة ماغلان 212 أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة”.

وأضاف: “كما أصيب ضابط في الكتيبة 82 من تشكيل سار مجولان بجروح خطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة”.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موعد ولا موقع تلك المعارك بشكل تفصيلي.

بدورها، أعلنت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، الخميس، قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، شمال القطاع.

وقالت في بيانات مقتضبة على منصة “تلغرام”، إن مقاتليها تمكنوا من “قنص 4 جنود صهاينة شمال غرب مدينة غزة”، كما “استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا خلال اليوم “4 ناقلات جند ودبابتين” إسرائيليتين من نوع ميركفاه شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف “الياسين 105″، فضلا عن “استهداف دبابتين من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 جنوب شرق مدينة خانيونس”.

وفي وقت لاحق مساء الخميس، قالت الكتائب إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية بمدينة خانيونس بقذيفة “الياسين 105″، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها.

وكانت القسام أعلنت صباح الخميس مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي بعد استهدافهم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، شرقي مدينة غزة.

ولا تعد عملية القنص اليوم هي الأولي التي تنفذها القسام ضد قوات إسرائيلية مشاركة في المعارك البرية في القطاع، والتي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الله أكبر يُسمع صراخ الجنود خلال الاشتباكات.. الآن مشاهد جديدة من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ZRJL80UCSV — رضوان الأخرس (@rdooan) December 13, 2023