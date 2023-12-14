جنود العدو يحتفلون بعيد “الحانوكا” داخل مسجد في جنين/ فيديو

رام الله – استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المساجد في جنين وتدنيسها، وإقامة طقوس تلمودية داخلها باستخدام مكبرات الصوت.

وقال البكري، في بيان اليوم الخميس، إن تدنيس المساجد مخالف للأعراف الدولية ومن شأنه زيادة الاحتقان وجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.

وطالب البكري المجتمع والمؤسسات الدولية والمراجع الدينية العالمية بإدانة هذا التصرف وتجريمه.

وكان جنود العدو قد اقاموا حفلا لانارة شموع عيد “الحانوكا” داخل مسجد في جنين

ففي إطار العدوان الإسرائيلي على مدنية جنين والمتواصل منذ ثلاثة ايام، فاخرت قنوات التلفزة الإسرائيلية بما يفعله جنود الاحتلال في المحافظة.

وبالإضافة إلى القتل والهدم والاعتقال هناك، نشرت قناة 14 العبرية التابعة للمستوطنين لقطات للجنود وهم يقتحمون المساجد ويقيمون حفلا لانار شموع “عيد الحانوكا” داخل مسجد في جنين.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام محافظة جنين وفرض حصار عليها لليوم الثالث على التوالي، مستخدما الطائرات المسيرة لقصف المنازل والشبان أسفرت حتى الآن عن استشهاد 11 شابا، إضافة إلى مئات المعتقلين ، وتفجير منازل.

جنود إسرائيليون يقتحمون مسجدًا في #مخيم_جنين ويؤدون صلوات يهودية على مكبرات الصوت pic.twitter.com/a78kDPTyPV — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 14, 2023