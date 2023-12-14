نتنياهو يمنح رئيس الموساد حرية العمل للإفراج عن المحتجزين، وصحيفة قطرية تكشف عن مفاوضات حول صفقة تبادل جديدة
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“القسام” تدمر 72 آلية للعدو وتقتل 36 جندياً في الـ72 ساعة الأخيرة
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