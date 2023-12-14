“القسام” تدمر 72 آلية للعدو وتقتل 36 جندياً في الـ72 ساعة الأخيرة

أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس” تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، وقتل 36 جنديا خلال الأيام الثلاثة الماضية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث “كتائب القسام” أبو عبيدة، عبر منصة تلغرام، وسط تصاعد الاشتباكات في محاور متعددة من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأفاد البيان بأن مقاتلي القسام “تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، إضافة إلى قتل 36 جنديا وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح”.

وأشار البيان إلي تمكن مقاتلي “القسام” خلال الساعات الـ72 الماضية من “الاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم (الجنود الإسرائيليين) إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم”