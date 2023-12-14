الخروج من الفوضى الفكرية

العدو يعلن، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابط مدرعات، وسط تذمر واسع في الجيش من أساليب القتال الفاشلة في غزة
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