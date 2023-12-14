الخارجية تواصل العمل لإجلاء 92 أردنياً من الموجودين في غزة

أعلنت وزار الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، أنها تعمل على إجلاء 92 أردنيا من المقيمين والموجودين في قطاع غزة والمسجلين على قوائم الوزارة وسمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر، وتأمين إجلائهم إلى الأردن بأسرع وقت ممكن.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، سفيان القضاة، إنّ مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع مع فريق السفارة الأردنية في القاهرة، الموجود حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إتمام عملية إجلائهم اليوم، واستقبالهم وتأمينهم بما يحتاجونه من مساعدة ورعاية طبية، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف القضاة، أن عدد الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على قطاع غزة، بلغ 1010 أشخاص لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 525 منهم.

وتأتي عملية إجلاء الأردنيين المقيمين والموجودين في قطاع غزة استمراراً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية.

وجدد القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة؛ لطلب المساعدة على مدار الساعة على الأرقام التالية:

– 00962799562903

– 00962799562471

– 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]