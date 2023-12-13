5 وفيات و 35 اصابة بحادث تدهور حافلة في نزول سلحوب بالبلقاء

عمان – توفي 5 اشخاص وأصيب 35 آخرون بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، صباح اليوم الأربعاء ، في حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب ،اثر انحرافها عن الطريق العام إلى احد الاودية ، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ،إن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع الحادث ،موضحا أنه جرى إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الاولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم .

وأوضح الناطق الإعلامي ،أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه جرى فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.