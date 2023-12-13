في عملية مشتركة.. كتائب القسام وسرايا القدس توقعان قوة صهيونية قوامها 15 جندياً في كمين محكم وسط قطاع غزة

غزة – أعلنت كتائب “القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها تمكنت مع “سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) من “إيقاع قوة صهيونية قوامها خمسة عشر جنديا في كمين محكم وسط قطاع غزة”.

وقالت “القسام”، في تصريح مقتضب لها اليوم الأربعاء: “نفذنا وسرايا القدس اشتباكا مع قوة صهيونية من مسافة صفر وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

كما أكدت أن “مدفعيتا (القسام) و(سرايا القدس) دكتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل”.

وكانت “القسام” قد أعلنت صباح اليوم بأن مقاتليها استهدفوا سبع دبابات إسرائيلية وناقلتي جند جنوبي قطاع غزة.

وأضافت في تصريح مقتضب لها: “استهدفنا 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس”.

كما قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إنها قصفت “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين، مساء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر\كانون الأول 2023.

وأظهرت مقاطع مصورة، تضرر مجمع تجاري في أسدود إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراضات صاروخية فوق المدينة .

في الأثناء، قالت القسام إنها دكّت تحشدات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف الهاون، مرتين خلال مساء اليوم الأربعاء.

واستهدفت الكتائب، وفق بياناتها، 3 دبابات ميركفاه شرق مدينة خانيونس بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ”، ودبابتي ميركفاه صهيونتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف “الياسين 105”.

وأضافت، أن مجاهديها استهدفوا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” في تل الزعتر شمال قطاع غزة، ودكوّا غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت: “كتائب القسام تستهدف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

وفيما يلي سلسلة من العمليات الفدائية للقسام والسرايا مساء اليوم الاربعاء..

16:09 كتائب القسام تدك غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

17:03 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” في تل الزعتر شمال قطاع غزة

17:10 كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركفاه صهيونتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف “الياسين 105”

17:22 كتائب القسام تستهدف 3 دبابات ميركفاه شرق مدينة خانيونس بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ”

17:29 مجدداً..كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف الهاون

17:31 كتائب القسام تقصف “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

“سرايا القدس”

09:12 سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس.

10:49 سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في شارع 5 ومحيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خانيونس بالصواريخ وقذائف الهاون.

11:52 سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرق غزة واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم”.

12:10 سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف الـ “تاندوم” وعبوات “العمل الفدائي” في مخيم جباليا ومنطقة التوام بمحاور التقدم شمال غزة.

12:34 سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو بالصواريخ وقذائف الهاون محيط منطقة المحطة ومفترق المطاحن بمدينة خانيونس.

12:45 سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة من مسافة صفر وأوقعتها بين قتيل وجريح في محاور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.

13:55 سرايا القدس: في عملية مشتركة تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 جندياً في كمين محكم والاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة من مسافة صفر وايقاع جميع القوة بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وبعدها دكت مدفعية سرايا القدس وكتائب القسام المنطقة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

13:10 سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم “نتساريم” بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

15:37 سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم” في شارع الجلاء.

16:53 سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو شمال مخيم الشاطئ وموقع “ناحل عوز” والتحشدات العسكرية في محاور التقدم شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون.

17:12 سرايا القدس: صباح اليوم تمكن مجاهدونا بفضل الله من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 5 جنود من مسافة صفر وأوقعتها بين قتيل وجريح محيط مسجد فلسطين في محاور التقدم غرب غزة.

18:27 سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو محيط المطاحن في محور التقدم شمال خانيونس بوابل من قذائف الهاون.