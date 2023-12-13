في ذكرى تأسيسه عام 1949.. “طوفان الأقصى” يحطم هالة القوة “الأسطورية” التي أحاطت بالموساد الإسرائيلي

جيش العدو يعلن، اليوم الاربعاء، مقتل 10 عسكريين (بينهم قائد بلواء جولاني) بكمين نصبه "القسام" في حي الشجاعية
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