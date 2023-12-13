حركة حماس: كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزة مقبرة للغزاة

غزة – قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأن كتائب “القسّام” -الجناح العسكري للحركة- “تفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغزاة”.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: أن “إعلان جيش الاحتلال الصهيوني عن مقتل عشرة أغلبهم من الضباط، ليلة أمس في الشجاعية شرق غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة وكتائب القسّام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزّة مقبرة للغزاة”.

وأضافت: “نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يومياً بالعشرات، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة، فكلما زادت مدة تواجدكم فيها كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخُسران بإذن الله”.