جيش العدو يعلن، اليوم الاربعاء، مقتل10 عسكريين (بينهم قائد كتيبة بلواء جولاني) في كمين نصبه "القسام" بحي الشجاعية
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جرينتش+2 11:32
جيش العدو يعلن، اليوم الاربعاء، مقتل10 عسكريين (بينهم قائد كتيبة بلواء جولاني) في كمين نصبه “القسام” بحي الشجاعية
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