جيش العدو يعلن، اليوم الاربعاء، مقتل10 عسكريين (بينهم قائد كتيبة بلواء جولاني) في كمين نصبه “القسام” بحي الشجاعية

أعلن جيش الاحتلال، في وقت لاحق اليوم الاربعاء، مقتل العقيد احتياط اسحق بن باشيت في عمليات المقاومة التي وقعت أمس في حي (الشجاعية) بالإضافة لجندي، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال أمس إلى عشرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن بن باشيت، كان القائد السابق للواء يفتاح في جيش الاحتلال، وكان على رأس القوات التي تقاتل في شمال غزة إلى أن قتل أمس.

كما قتل الرقيب عيران ألوني 19 عاماً من الكتيبة (51) في لواء جولاني، وقتل الليلة الماضية في معركة مع مقاتلي كتائب “القسام” شمال قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء بمقتل ثمانية جنود بنيران كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة (حماس) خلال المعارك بغزة أمس الثلاثاء.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ثمانية من عسكرييه بينهم ضباط في معارك شمالي قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن العسكريين الـ8 قتلوا بكمين نصبته “كتائب القسام” في حي الشجاعية شمال القطاع أمس الثلاثاء، وبينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية كيفية مقتل الجنود، حيث ذكر موقع “كان” العبري أن قوة من الجيش الإسرائيلي وقعت أمس الثلاثاء في كمين بحي الشجاعية جرى خلاله تفجير عدة ألغام في القوة، وعند وصول قوات الإنقاذ لإخلاء القتلى والجرحى وقعت القوة الثانية أيضا في الكمين أرداهم بين قتيل وجريح.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فإن القتلى هم:

المقدم تومر غرينبيرغ 35 عاما، قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد روي ملداسي 23 عاما، قائد سرية في الكتيبة 13 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد موشيه أبراهام بار أون 23 عاما، قائد سرية في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب أهيا دسكال 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع.

الرقيب أوريا يعقوب 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 614 مدرسة الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

النقيب ليل حيو 22 عاما، قائد فصيلة في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد بن شيلي مكدارون 26 عاما، قائد فصيلة من المقاتلين في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء روم هيشت 20 عاما، مقاتل في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد، ما يرفع حصيلة خسائر الجيس الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر إلى 444 ضابطا وجنديا .

وهكذا ووفقا للإعلان الصادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأربعاء، عبر منصة “إكس”، فإن القتلى الثمانية بينهم 3 ضباط.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان-ريشت بيت”، بأن قوة قتالية تابعة للواء “غولاني”، خرجت، أمس الثلاثاء، لتفتيش المباني في منطقة القصبة في حي الشجاعية الذي يعتبر منطقة كثيفة بالسكان.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن القوة العسكرية وقعت في كمين لمقاتلين من حماس، حيث تم تفجير عدة ألغام بها، كما تم من أحد المنازل إطلاق النار على الجنود.

وفي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عن مقتل 8 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجراح في كمين لكتائب القسام بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأقر الناطق باسم جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن من بين القتلى المقدم “تومر غرينبرغ” (35 عام)، قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني، بالاضافة لقائد فصيل في الكتيبة رقم 13 ويدعى “روعي ملدسي”.

كما قتل في الكمين داخل حي الشجاعية قائد فصيل في الكتيبة 51 بلواء جولاني الرائد “موشي بار أون”.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت قوة الإنقاذ من وحدة الانقاذ الجوية الخاصة (669) لكمين خلال محاولة إنقاذ المصابين ما أدى إلى مقتل ضابطين في الوحدة، وأصيب 7 جنود بجراح خطيرة.

وذكرت مصادر عسكرية أن العملية القاسية وقعت خلال ساعات الظهيرة يوم الثلاثاء، عندما دخل ضباط وجنود لواء جولاني لأحد المباني في حي الشجاعية؛ فتعرضوا لكمين، إذ أطلقت عليهم النار من مسافة قصيرة وتم تفجير عبوة ناسفة بهم، وهو ما أدى لانقطاع الاتصال معهم.

وقالت المصادر: “دخل بعض الجنود إلى مبنى مجاور كان مفخخًا أيضًا وتم تفجيره بهم، ما تسبب بعدد من القتلى، وبعدها تم تفجير عبوة ناسفة خلال محاولة القوة المحمولة جواً إخراج المصابين؛ فقتل منهم اثنان”.

وأعلنت كتائب القسام، أمس أن مجاهديها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية عن استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة “الملك – القائد” وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.

وأضافت أنهم اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة “باز3” وقتلوا عدداً منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة “RPG” وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونياً بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح