القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المخدرات

عمان 13 كانون الأول (بترا)- استمراراً لعمليات قوات حرس الحدود النوعية في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وترويع مواطنيه، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، بالرغم من الظروف الجوية السائدة وطبيعة تضاريس المنطقة الصعبة.

وبين مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.

وبين المصدر أنه تم العثور على 119 ألف حبة كبتاجون، و14800 حبة ترامادول، و1748 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ولفت المصدر إلى أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد الوكيل أول إياد النعيمي، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة