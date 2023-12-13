العدو يعتقل 4 آلاف من الضفة الغربية ومناطق الـ48 منذ 7 أكتوبر

رام الله – اعتقل الاحتلال 4 آلاف فلسطيني غالبيتهم من الضفة الغربية وبينهم نساء من مناطق الـ48 منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ حسبما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير ومركز وادي حلوة في بيان مشترك اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان المشترك أن “السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر نحو 4 آلاف فلسطيني بينهم ألف معتقل من محافظة الخليل”.

وأوضح البيان أن “من بين المعتقلين 150 امرأة بينهن من مناطق الـ48 وأكثر من 255 طفلا، وأصدرت إسرائيل 2100 قرار اعتقال إداري منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر بين قرار جديد وتجديد”.

وبينت المؤسسات أن المعطيات “لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن “إسرائيل تعتقل في سجونها حتى اليوم أكثر من 7800 فلسطيني، من بينهم أكثر من 2870 معتقلا إداريا”.

كما رافقت حملة الاعتقالات “عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل”، وفق البيان.

وتصاعدت الاعتقالات بالضفة على وقع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى.