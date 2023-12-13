جيش العدو يعلن، اليوم الاربعاء، مقتل 10 عسكريين (بينهم قائد بلواء جولاني) بكمين نصبه "القسام" في حي الشجاعية
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جرينتش+2 06:21
الإذاعة الجزائرية الرسمية تعلن ان دولة الإمارات تقود حملة، بالتعاون مع إسرائيل والمغرب، للوقيعة بين دول الساحل والجزائر
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