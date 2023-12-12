هكذا حوّلت قذائف “الياسين” الفلسطينية مدرعة “نمر” الإسرائيلية المُحصّنة الى خردة.. شاهدوا الفيديو واستمتعوا

أظهر مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، الإثنين، مشاهد لناقلة جند إسرائيلية من طراز “نمر” محترقة بشكل كامل إثر استهدافها بقذائف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما قدم برهانا على الأثر الذي تحدثه هذه القذائف المصنعة محليا.

وتظهر في الفيديو “نمر”، التي تعتبر واحدة من أقوى ناقلات الجند تدريعا في العالم، وهي مدمرة بشكل كامل من الداخل، وذلك بعدما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تدمير مئات الآليات الإسرائيلية بشكل كلي أو جزئي منذ انطلاق التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وسبق أن نشرت الفصائل الفلسطينية في غزة العديد من مقاطع الفيديو تظهر عمليات استهداف آليات إسرائيلية على عدد من محاور التوغل في القطاع.

وظهرت عديد الآليات الإسرائيلية في هذه المقاطعة وهي مصابة بقذائف “الياسين” و”التاندوم”، لكن من دون إظهار قدرتها التدميرية على الجنود بداخل الآلية.

وأبدى عديد الداعمين للمقاومة الفلسطينية سعادتهم بالأثر الذي تحدثه قذائف المقاومة بداخل المدرعات الإسرائيلية، ورجحوا أن تكون أعداد قتلى ومصابي الاحتلال أعلى كثيرا مما يتم إعلانه بوسائل الإعلام العبرية، خاصة أن الجيش الإسرائيلي أعلن فقط عن مقتل 104 عسكريين منذ بدء مرحلة هجومه البري من العدوان على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة خلّف أكثر من 18 ألف شهيد 50 ألف مصاب، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

ماذا تفعل قذائف الياسين 105 بالميركافا !!

الموضوع طلع أكبر من خيالنا

فعلاً طلعوا بيتفجموا داخلها pic.twitter.com/opY68vdLB9 — إسلام عقل (@islamakel) December 11, 2023