مجاهدو القسام يجهزون، اليوم الثلاثاء، على جنود العدو في الشجاعية والشيخ رضوان والقرارة وخانيونس، ويعودون بسلام
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جرينتش+2 11:18
بايدن: إسرائيل باتت تفقد الدعم الدولي، وعلى نتانياهو تغيير حكومته لإن سلامة الشعب اليهودي على المحك حالياً
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