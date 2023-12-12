المقاومة تحبط محاولة تسلل بحري إسرائيلية في قطاع غزة

غزة – قدس الإخبارية: قالت مصادر خاصة لـ “شبكة قدس” إن المقاومة الفلسطينية كشفت محاولة تسلل بحري إسرائيلية، وتصدت لها على شاطئ بحر محافظة الوسطى في قطاع غزة، بعد إطلاق بحرية الاحتلال ومدفعيته عشرات القذائف لمحاولة التغطية على تقدم القوة الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوة خاصة قرب بحر محافظة الوسطى بعد اكتشاف محاولة التسلل البحري، فيما كثف الاحتلال من القصف المدفعي وقصف الزوارق البحرية مع إطلاق قنابل دخانية وتحليق مكثف لأنواع مختلفة من الطيران في أجواء الوسطى.

في الأثناء، وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الكتيبة بمدينة خانيونس، وقرب مدرسة تونس في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقد تزامن ذلك مع شن طيران الاحتلال غارات على مناطق مختلفة من محاور الاشتباكات في خانيونس.