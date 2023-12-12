استشهاد رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر زكارنة، وثائر أبو التين، اليوم الثلاثاء، بقصف مُسيّرة للعدو على جنين/ فيديو

جنين 12-12-2023 وفا- استشهد أربعة شبان، وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة شبان في حي السيباط من مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر لـ”وفا”، بأن أربعة شبان، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة، وثائر أبو التين (18 عاما).

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، الرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.

ومن جانبه، أفاد مراسل قضائية الجزيرة بسقوط 4 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، في وقت صعّد الاحتلال حملته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال المراسل، إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مواقع في البلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الفلسطينيين الأربعة، وذلك بالتزامن مع اقتحام المدينة ومخيمها.

وصباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين بعدد كبير من الآليات، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني، كما حلّقت المسيرات الإسرائيلية بكثافة، وعلى ارتفاع منخفض فوق سماء مخيم ومدينة جنين.

حصار المستشفيات

وفرضت آليات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا على مخيم جنين، والمستشفى الحكومي بالمنطقة.

وأفاد مراسل الجزيرة، أن اشتباكات عنيفة تدور قرب مستشفى الرازي في جنين، وأضاف أن عبوة محلية الصنع انفجرت أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين.

كما أفاد بسماع دويّ انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية، وأوضح أن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تجريف شوارع في محيط المخيم، وتخريب بنى تحتية.

وسُمع إطلاق نار كثيف في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم، وأطلق مقامون فلسطينيون النار على قوات الاحتلال أثناء اقتحامها أطراف المخيم.

اقتحامات واعتقالات

وبالتزامن مع اقتحام جنين اقتحمت قوات الاحتلال مناطق ومدنا فلسطينية عدة، شملت قرى في مدينة الخليل ونابلس وجنين، كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير الحطب شرقي نابلس وحي سطح مرحبا في البيرة، إضافة إلى بلدة تفوح بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، وحاصرت بناية سكنية في حي الطيرة، وصادرت مركبة قبل أن تنسحب من المكان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن أكثر من 30 آلية عسكرية دهمت بلدة بيتونيا غربي رام الله، واقتحمت مدرسة ذكور بيتونيا ومنازل عدة، واعتقلت 3 فلسطينيين، بينهم أسير محرر وضابط في الاستخبارات العسكرية، قبل أن تنسحب من البلدة.

وفي بلدة سلواد شمال رام الله، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا، من بينهم زوجة أسير محرَّر مبعد إلى غزة، وكانت تلك القوات اقتحمت مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة جنوب الضفة الغربية.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة والمخيم، حيث نفّذت عمليات دهم لعدد من منازل، وعبثت بمحتوياتها ونفذت اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية وصباح أمس الاثنين 30 فلسطينيا، بينهم سيدتان وأسرى سابقون، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وارتفعت حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية إلى نحو 3800 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورافقت حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

🎥- جرافة تابعة لجيش الاحتلال تدمر إحدى السيارات خلال أعمال التجريف والتخريب في #جنين pic.twitter.com/R9je8dlbBN — عربي بوست (@arabic_post) December 12, 2023

جنين قبل قليل بعد ان قصفت مسيرات اسرائيلية البلدة القديمة بالمدينة والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنطقة وفق إعلام محلي #عاجل #جنين pic.twitter.com/CIcdJHcAg3 — Reema Abuhamdieh (@ReemaAHamdieh) December 12, 2023

🎥- قناصة جيش الاحتلال توجه بنادقها تجاه مركز الطوارئ في مستشفى #جنين الحكومي وتنتشر في محيطه، خلال الاقتحام المستمر منذ ليلة أمس pic.twitter.com/fiRucfSY4M — عربي بوست (@arabic_post) December 12, 2023