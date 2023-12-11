إضراب شامل يعم العالم، اليوم الاثنين، تضامناً مع غزة وضغطاً على الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي بغية وقف عدوانه عليها
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جرينتش+2 12:31
صحيفة “ذا وول ستريت جورنال” الأمريكية.. هكذا يضغط السنوار على إسرائيل، لانه يعرف بالضبط نقطة ضعفها
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