العدو ينفذ اليوم إنزالاً جوياً لقواته في خانيونس.. هل هي مُحاصَرة؟

غزة – قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته الجوية نفذت عملية إنزال “لدعم لوجستي” لقواته المتوغلة، في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وادعى جيش الاحتلال أن قواته الجوية ألقت من خلال طائرة “سامسون”، 7 أطنان من الدعم، للقوات المتوغلة في مناطق بخانيونس.

وزعم أن هذه هي عملية الإنزال الجوي الأولى بهذا الشكل، منذ الحرب على لبنان، في تموز/ يوليو 2006.

واعتبر محللون ومختصون أن عملية الإنزال الجوي للمساعدات تؤكد أن خطوط الإمداد لقوات الاحتلال مهددة من قبل المقاومة.

وذكروا أن العملية إشارة قوية على أن القوات المتوغلة، في خانيونس، قد تكون محاصرة من قبل مجموعات المقاومة الفلسطينية التي تشن غارات وعمليات استهداف متواصلة ضدها.

ويعزز هذا الرأي، تصريح الضابط من سلاح الجو الذي شارك في العملية وقال إن “القوات الجوية قادرة على إيصال الإمدادات حتى عندما لا يكون لديك وسيلة للوصول إلى القوات عن طريق البر”، حسب تعبيره.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، خلال الساعات الماضية، عن سلسلة عمليات استهداف لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، بينها محاور خانيونس.