استهداف قاعدة الشدادي لجيش الاحتلال الأميركي في سوريا

دمشق – أفادت مصادر بسماع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة بسوريا، اليوم الإثنين.

وقالت المصادر لفضائية “الميادين”، إنه يُرجّح أنّ الأصوات ناتجة عن “قيام طائرة مسيّرة تابعة لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية باستهداف القاعدة بعدة صواريخ”.

وتحدّث مصدر ميداني عن سقوط عدد من الصواريخ على القاعدة الأميركية في الشدادي، مشيراً إلى أنّ أحد الصواريخ أصاب مقراً لمسلحي “قسد” قرب القاعدة.

ولفت إلى سقوط طائره مسيّرة أميركية بالقرب من طريق الشدادي تل جاير جنوب الحسكة، مشيراً إلى أنّ القوات الأميركية فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة.

وفي السياق، تحدّث مراسل الميادين عن دوي انفجارات في محيط القاعدة العسكرية الأميركية في القرية الخضراء القريبة من حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.