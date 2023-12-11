استجابة أردنية واسعة لدعوات”الإضراب العالمي” لوقف العدوان على غزة

عمان- قدس برس

لاقت الدعوات العالمية للمشاركة في الإضراب الشامل؛ رفضاً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، مشاركة وتفاعلا واسعا لدى العديد من القطاعات بالأردن.

وأعلنت مئات الشركات والمؤسسات في عموم الأردن انضمامها للإضراب الشامل، اليوم الاثنين، بعدما دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت وسم “إلزم بيتك”، من أجل الحشد لنجاح الإضراب العالمي؛ تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية في قطاع غزة.

ورصدت “قدس برس” إعلانات لمئات الشركات والمصانع والمحلات والمطاعم، أعلنت فيها عن مشاركتها في الإضراب الشامل نصرة لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وثمن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن (مستقل)، الدعوات العالمية للإضراب الشامل، تنديداً بالموقف الأمريكي باستخدام “الفيتو” في مجلس الأمن، ما أدى إلى فشل اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأهاب الملتقى الوطني، بـ”جماهير الشعب الأردني في المدن والقرى والمخيمات الاستجابة لدعوات الاضراب الشامل اليوم بالتوقف عن العمل والحركة وعدم إرسال الأبناء الى المدارس والجامعات”.

وتأتي الدعوة لتنفيذ إضراب عالمي شامل، اليوم، تلبية لمطالب واسعة النطاق، أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم “إضراب من أجل غزة” و”StrikeForGaza#”، للتضامن مع قطاع، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي التفاصيل، يشهد العديد من القطاعات التجارية والصناعية والنقابية والمدرسية والجامعية وغيرها في عمّان والمحافظات، منذ صباح اليوم الاثنين، إضراباً شاملاً عن العمل في إطار إضراب عالمي دعماً لقطاع غزة، ورفضاً للعدوان عليه، وتنديدا بالفيتو الأمريكي الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار فيه.

فقد أغلقت معظم شركات القطاع الخاص والمحال أبوابها، التزاماً بالإضراب بينما استمر عمل المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية.

كما وضع العديد من المحال والمراكز التجارية يافطات على أبوابها تؤكد التزامها بالإضراب، وتنددها بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقد دعت نقابة المحامين الأردنيين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف “الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني”.

وكانت النقابة قد قررت التنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات الدولية الصديقة من أجل إعلان يوم عالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني، حيث تقرر أن يكون يوم الأربعاء، بحيث يكون يـوم اعتصام للمحامين والتوقف عن الترافع أمام كافة محاكم المملكة، مع مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل.

كما قررت إقامة يوماً لتضامن المحامين وعائلاتهم مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة)، يتضمن فعاليات ونشاطات تدعم الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف المجازر والعدوان الإسرائيلي.

وكانت قد أصدرت حركة “حماس” ليل امس الأحد، بيانا بشأن الدعوات للإضراب العالمي. وقالت: “نشيد بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل، غدا الاثنين 11 ديسمبر 2023، وندعو كل الأحرار في العالم إلى المشاركة الواسعة فيه، رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين العزَّل من أبناء شعبنا في قطاع غزَّة على مدار 65 يوما”.

وأضاف البيان: “كما ندعو إلى استمرار وتصعيد كلّ أشكال المسيرات الجماهيرية والمظاهرات الشعبية، في مدن وعواصم وساحات العالم، إدانةً للدعم الأمريكي وبعض الدول الغربية لهذه المجازر المروعة بحق الأطفال والنساء والعوائل الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف هذا العدوان الهمجي، ومعاقبة كل الداعمين له، وتجريمهم، وصولاً إلى محاكمتهم كمجرمي حرب”.