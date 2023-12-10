مديرية مكافحة التسول ضبطت 671 متسولاً خلال الشهر الماضي

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تقريرها عن شهر تشرين الثاني الماضي، والذي يرصد أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة، حيث أجرت مديرية مكافحة التسول 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 671 متسولًا ومتسولة.

وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 9990 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 786 زيارة، واستقبلت 10647 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 68 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير رخصت الوزارة 9 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ 3 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 7 مسنين بدور كبار السن، و7 أطفال في دور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما استقبلت 7 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.

وبحسب التقرير استقبلت الوزارة، 103 طلبات لشراء مساكن، و27 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة، و2361 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 11 جمعية، وانضمت 8 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 25 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 5 هيئات مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 14 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 17 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و56 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.