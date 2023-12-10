“القسام” تكبد العدو خسائر فادحة بمخيم جباليا، وتستهدف دبابة ميركفاه في تل الزعتر شمال القطاع بقذيفة “الياسين 105″/ شاهدوا

غزة – يشهد مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث تكبد جنود الاحتلال خسائر كبيرة وفقاً لبيانات المقاومة وأذرعها العسكرية.

وأعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تمكن مقاتليها من استهداف قوة خاصة راجلة بعبوة أفراد “رعدية” في جباليا شمال قطاع غزة

وذكرت القسام أنها استهدفت دبابة ميركفاه في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105″، كما تمكن مقاتلوها من الإجهاز على قناص في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وبحسب البيانات التي أصدرها القسام فقد تمكن مقاتليها من استهداف آليتين بقذائف “الياسين 105” في جباليا شمال قطاع غزة.

وتابعوا في تصريح آخر: “مجاهدو القسام يجهزون على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة”.

وأردفت: “كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية غرب جباليا شمال قطاع غزة بالقذائف المضادة للدروع”.

ولفتت إلى أن: “مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذيفة أفراد ويؤكدون إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

ووفق القسام: “تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 3 جنود صهاينة من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة”.

وأردفوا: “كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105″ في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة”.

واستكمل القسام: “مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة راجلة وجرافة عسكرية بعبوة أفراد “رعدية” غرب جباليا شمال قطاع غزة”.

وأشار في بيان له إلى أن: “مجاهدو القسام يشتبكون مع عدد من جنود العدو غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ويجهزون على جندي صهيوني من مسافة صفر”.

ولفت القسام إلى أن : “مجاهدو القسام يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ويوقعون قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد”.

ولفت إلى أن: “كتائب القسام تستهدف آلية صهيونية بقذيفة “الياسين 105″ في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة”.

ووفق البيان: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوات صهيونية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في الهجوم”.

كما استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات وقذائف “الياسين 105” ويوقعونها بين قتيل وجريح، رغم القصف الحربي والمدفعي لمنعهم من الوصول للقوة.

وقال القسام: تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة ميركفاه صهيونية حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105 ” وبعدها أجهز مجاهدونا على 4 منهم من مسافة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس

واضاف: كتائب القسام تقصف مواقع عسكرية صهيونية في “ليمان” و”خربة ماعر” بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة

كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في العشرات من جنود الاحتلال وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة المعرّي شمال شرق مدينة خانيونس

وقد عاود مجاهدو القسام التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدوهم قتلى عدا 2 منهم فأجهزوا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام .

كما تمكن مجاهدو القسام، خلال الـ48 ساعةً الأخيرة، من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأكد مجاهدونا قتل 40 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى