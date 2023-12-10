"حماس" تعصف بجبهة العدو الداخلية، وتدفع عشرات الآلاف للتظاهر يومياً في تل أبيب لإرغام نتنياهو على إخراج المحتجزين
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جرينتش+2 10:38
“حماس” تعصف بجبهة العدو الداخلية، وتدفع عشرات الآلاف للتظاهر يومياً في تل أبيب لإرغام نتنياهو على إخراج المحتجزين
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