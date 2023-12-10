"حماس" تعصف بجبهة العدو الداخلية، وتدفع عشرات الآلاف للتظاهر يومياً في تل أبيب لإرغام نتنياهو على إخراج المحتجزين
أهم العناوين
جرينتش+2 01:45
العدوان الصهيوني على غزة يُقسّم المجتمعات الغربية بين شبان يتعاطفون مع فلسطين وآباء يؤيدون إسرائيل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني