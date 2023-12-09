كتائب القسام توقع اليوم السبت قوتين للعدو بكمينين شمال قطاع غزة، وتواصل تصديها الباسل للغزاه في كل محاور القتال
أهم العناوين
جرينتش+2 05:54
“معركة الحيطان العالمية”.. جيش العدو يحاول تقليد “القسام”، فينشر مقاطع فيديو حربي مفبرك مما جعله هدفاً للسخرية/ شاهدوا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني