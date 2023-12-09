“معركة الحيطان العالمية”.. جيش العدو يحاول تقليد “القسام”، فينشر مقاطع فيديو حربي مفبرك مما جعله هدفاً للسخرية/ شاهدوا

نشر الجيش الإسرائيلي، ليلة امس الحمعة، مقاطع فيديو تظهر عددا من جنوده وهم يطلقون النار على جدران داخل مدرسة بقطاع غزة الفقير والمحاصر، مما جعله هدفا للسخرية.

فقد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ليل الجمعة/ السبت، على حسابه بموقع “إكس”، مقاطع فيديو تظهر عددا من الجنود وهم يطلقون النار، قال إنها تجسّد “معارك وجها لوجه” في قلب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

لكن عند التدقيق في الفيديو لا يظهر أي من مقاتلي حماس.

وكتب الجيش على مشهد إطلاق قذيفة دبابة في الفيديو نصا جاء فيه: “اشتباك مقاتلي الكتيبة 74 ووحدة مكافحة الإرهاب في الشجاعية”.

ويضيف: “إطلاق قذيفة دبابة على الغرفة التي كان يختبئ فيها”، لكنه لم يكمل الجملة.

وأظهر الفيديو الجنود مرارا وهم يطلقون النار في أجزاء مختلفة من المدرسة، لكن مشاهد عدة في الفيديو بيّنت إطلاق الأعيرة النارية في أكثر من مرة على جدران بالمدرسة دون اية آثار للجانت المقابل .

وهو ما جعل المغردين الذين شاهدوا الفيديو على منصة “إكس” يسخرون منه، فعّلقوا على الفيديو بأنه “موقعة الحيطان العالمية”، او “وجه إلى وجه مع الجدار”.

وبعيدا عن الحساب الرسمي للمتحدث العسكري الإسرائيلي، كتب عدد من المغردين تعليقا على الفيديو إنه طالما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على الجدران في المدرسة، فإنها “معركة ذات الحيطان”.

وبعد مدة وفي مقطع لاحق، أظهر المتحدث باسم الجيش حفرة في مبنى المدرسة المدرسة، زعم إنها نفق من أنفاق حماس، لكن المقطع كان من بعيد ولم يوضح ملامحه.

وذكر المتحدث باسم الجيش بأن جنوده قتلوا عددا من مقاتلي حماس في المكان، لكن دون أن يعطي رقما أو دليلا على ادعاءاته.

بقلك معارك وجها لوجه .. يمكن قصدهم عن الحيطان 😒😏 pic.twitter.com/reNlLrA5Mu — Rasha Hirzallah 🇵🇸 𓂆 (@rashahirzallah) December 8, 2023