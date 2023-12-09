كتائب القسام توقع اليوم السبت قوتين للعدو بكمينين شمال قطاع غزة، وتواصل تصديها الباسل للغزاه في كل محاور القتال
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جرينتش+2 05:54
كتائب القسام توقع اليوم السبت قوتين للعدو بكمينين شمال قطاع غزة، وتواصل تصديها الباسل للغزاه في كل محاور القتال
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