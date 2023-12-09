كتائب القسام توقع اليوم السبت قوتين للعدو بكمينين شمال قطاع غزة، وتواصل تصديها الباسل للغزاه في كل محاور القتال



أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها أوقعت قوتين خاصتين للاحتلال الإسرائيلي في كمينين شمال قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة، والانسحاب من المكان بسلام.

وقالت كتائب القسام، على حسابها في تطبيق تليغرام، إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون كما قصفت حشودا لجنود الاحتلال.

وأكدت كتائب القسام أنها “استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105”.

على صعيد متصل، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 21 آلية لجنود الاحتلال في جميع محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أجهزة تجسس

في سياق متصل، قال جهاز الأمن الداخلي في غزة إن طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” قامت خلال فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع بإسقاط أجهزة تجسس في كل أنحاء القطاع.

وأضاف، في بيان له اليوم السبت، أنه تم اكتشاف بعض هذه الأجهزة، وهي عبارة عن كتلة مموهة من الرغوة بداخلها جهاز التجسس.

وطالب الأمن الداخلي المواطنين في قطاع غزة بضرورة إجراء مسح لمحيط وسقف سكنهم، والتركيز على المباني العامة والمهجورة، داعيا إلى ضرورة الإبلاغ فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث فيه.

معارك من “مسافة صفر” غرب مخيم جباليا

كما كشفت كتائب القسام أن مقاتليها خاضوا معارك ضارية من “نقطة الصفر”، مع قوات الاحتلال، على محور مخيم جباليا.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري، إن المقاتلين خاضوا معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات الاحتلال المتوغلة، غرب مخيم جباليا، منذ صباح اليوم.

وذكرت أن قوات الاحتلال رغم انتشارها في منطقة السكة، وتل الزعتر، والفالوجا، ومشروع بيت لاهيا وإطلاق مئات القذائف والصواريخ خلال ساعات قليلة على المخيم، إلا أنها واجهت مقاومة شديدة.

وقالت إن قوات الاحتلال تكبَدت خسائر فادحة في الآليات والجنود.

واضافت: منذ صباح اليوم يخوض مجاهدونا معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

ومجدداً.. دكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما قصفت كيبوتس “ماغين” برشقةٍ صاروخية،