صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: إصابة 5 آلاف جندي صهيوني بجراح، ألفان منهم اصبحوا معاقين، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي

الناصرة – قدس برس

قالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، اليوم السبت، أن خمسة آلاف جندي إسرائيلي قد اصيبوا بجراح، منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي مع بدء معركة “طوفان الأقصى”.

وأكدت الصحيفة أن ألفي جندي إسرائيلي من الجرحى اعترفت بهم وزارة الحرب الإسرائيلية حتى الآن كمعاقين.

في غضون ذلك نقلت وحدة الإنقاذ (669) عدداً من الجرحى من جنود الاحتلال من شمال قطاع غزة في ظل المعارك الشرسة هناك.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب الإسرائيلية يستقبل يوميا 60 جريحا ومعظم الإصابات خطرة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال عملية فاشلة لإطلاق أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة “حماس” في غزة.

وكان قد أعلن مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، أمس الجمعة أن 40 جنديا مصابا نقلوا إليه من القتال في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية، عن المستشفى أنه “تم إجلاء 40 مصابا في خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى جنديين أصيبا خلال عملية البحث عن أسرى إسرائيليين في غزة، حيث يتواجدان في غرفة العناية المركزة”.

وأضاف “يتلقى العلاج في المستشفى حاليا 42 جريحا في مختلف الأقسام، 10 منهم في حالة خطيرة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مقتل 4 من جنوده، منذ فجر الجمعة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 420 منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.