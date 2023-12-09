أمريكا (القائمة على جماجم ملايين الهنود الحمر) تتحدى العالم بوأد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
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جرينتش+2 02:04
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: إصابة 5 آلاف جندي صهيوني بجراح، ألفان منهم اصبحوا معاقين، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي
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