جيش العدو يعترف، اليوم السبت، بمقتل 5 ضباط وجنود في غزة

تل أبيب _ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل 4 من جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، وخامس متأثرا بجراحه في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على مستوطنات ومواقع عسكرية بغلاف القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش، في بيان، إن “الجنديين (احتياط) لياف آتيا (25 عاما)، من بئر السبع (جنوب)، وعومري بن ششار (25 عاما) من جفعتايم (وسط)، وكلاهما مقاتلين، في الكتيبة 6623 تشكيل رأس السهم (55)، قُتلا في معارك جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف أن “الجندي جوناثان دين جونيور حاييم (25 عاما) من رمات غان، مقاتل في كتيبة الهندسة 603، والجندي ماؤور كوهين آيزنكوت (19 عاما) من إيلات (جنوب)، مقاتل في الكتيبة 12 لواء غولاني، قتلا أيضا في معارك جنوبي قطاع غزة”.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، فإن “الجندي القتيل ماؤور كوهين، هو ابن شقيقة الوزير بمجلس الحرب رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي قتل نجله غال، الخميس، خلال معركة بمخيم جباليا، شمالي القطاع”.

وبحسب بيان الجيش، “توفى اليوم السبت ايضا، الجندي حاييم مئير عيدن (20 عاما) من رحوفوت (وسط)، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها بتاريخ 7 أكتوبر الماضي”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في ذات البيان “إصابة 3 جنود وقائد سرية بجروح خطيرة، اثنين في معارك بوسط القطاع، والآخران خلال اشتباكات شمالي قطاع غزة”.

ونشرت مستشفى رمبام الإسرائيلية بحيفا فيديو يوثق وصول 3 جنود إسرائيليين مصابين على متن مروحية عسكرية.

إصابة أحدهم خطيرة.. مستشفى رمبام بحيفا ينشر مشاهد لوصول 3 جنود إسرائيليين مصابين على متن مروحية عسكرية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/T58rw2qGMm — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023