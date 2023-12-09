كتائب القسام توقع اليوم السبت قوتين للعدو بكمينين شمال قطاع غزة، وتدمر له 21 آلية بجميع محاور القتال خلال 24 ساعة
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جرينتش+2 09:18
جيش العدو يعترف، اليوم السبت، بمقتل 5 ضباط وجنود في غزة
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