أمريكا (القائمة على جماجم ملايين الهنود الحمر) تتحدى العالم بوأد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
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جرينتش+2 02:03
تقرير الاستيطان الأسبوعي.. 7 أكتوبر يثير الجدل حول الأولويات بين متطلبات الأمن والاستيطان في دولة الاحتلال
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