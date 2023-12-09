استشهاد الشاب ساري عمرو برصاص العدو في بلدة دورا/ الخليل

الخليل – ابلغ الارتباط الفلسطيني، اليوم السبت، عائلة عمرو عن استشهاد الشاب ساري يوسف عبد القادر عمرو 26 عاما متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال.

وقد داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل عائلة عمرو في بلدة دورا بمنطقة الخليل، واطلقت النار على الشاب ساري قبل ان تقوم باعتقاله مع شقيقه صهيب 23 عاما، وهو ينزف الدماء.

قال يوسف عمرو والد الشهيد ساري:” عند الساعة الثانية من بعد منتصف الليلة الماضية، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزلي وقامت بتكسير محتويات المنزل، وبعد نحو نصف ساعة سمعت صوت اطلاق رصاص، وتفجير في شقة ابني ساري”.

وأضاف: ” ثم قام جنود الاحتلال بوضعي مع عائلتي في إحدى زوايا المنزل، ومنعونا من النظر للخلف تحت تهديد السلاح، وبعد سماعنا لاطلاق النار، جاء أحد الضباط وقال لي: ابنك استشهد.. واياك ان تصدر اي صوت، والا قمت بقتل كل اولادك…”.

وتابع في حديثه:” حينما سألته عن السبب وراء قتل ابنائي، قال الضابط: بدكم تخرجوا كل السلاح الموجود عندكم…. فأخبرته بأنه لا يوجد لدينا اي سلاح.. وقام بتهديدي مرة أخرى بهدم المنزل..”.

وقال والد الشهيد عمرو: ” قام جنود الاحتلال خلال عمليات التفتيش بتدمير 6 سكن، وتحطيم سيارتي، وقاموا بالاستيلاء على شيكات ونقود لي بعد ان قاموا بفتح الخزنة التي امتلكها.. ولا أعرف ما هو مصير اولادي .. ساري وصهيب…”.