أمريكا (القائمة على جماجم ملايين الهنود الحمر) تتحدى العالم بوأد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
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جرينتش+2 02:03
استشهاد الشاب ساري عمرو برصاص العدو في بلدة دورا/ الخليل
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