إدارة سجون العدو تعزل أسيراً أردنياً وتنقله إلى جهة مجهولة

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا أردنيا إلى جهة “مجهولة” وعزلته انفراديا، وفقا لمقرر لجنة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية فادي فرح.

وقال فرح، اليوم السبت لقنة “المملكة”، إنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد عذبت الأسير الأردني، عمار حويطات وضربته، كما نقل عن محامية حويطات أنه تعرض للاعتداء خاصة في الأجزاء العلوية من جسده حتى أغمي عليه.

وأشار إلى أن اللجنة ستصدر بيانا بهذا الخصوص، كما ستتابع مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

يشار إلى أن الأسير حويطات كان قد اعتقل في 9 حزيران 2002، وصدر حكم مؤبد بحقه.