كتائب القسام تعلن مقتل الجندي الأسير لديها "ساعر باروخ" خلال إحباط محاولة جيش العدو الوصول إليه فجر اليوم الجمعة
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جرينتش+2 10:46
3 صواريخ تستهدف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد
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