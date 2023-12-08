مجزرة.. استشهاد عامر صبح، وماهر جوابرة، وعماد جوابرة، وثائر شاهين، وقاسم أبو خيزران، وبراء الأمير في مخيم الفارعة بالضفة

استُشهد 6 شبان وإصابة آخرين برصاص أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.

وأكدت مصادر طبية استشهاد ستة شبان برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة.

وأفادت بأن شهداء مخيم الفارعة، صباح اليوم، هم: عامر باسم صبح، وماهر عبد الله جوابرة، وعماد نهاد خالد جوابرة، وثائر عبد الله شاهين، وقاسم محمد أبو خيزران، وبراء الأمير.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية خاصة “مستعربون” تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن “طواقمنا تعاملت في مخيم الفارعة مع أربع إصابات خطيرة، في واحدة منها يتم إنعاش قلب ورئتي المصاب. وما زالت المواجهات مستمرة، حيث يعرقل جيش الاحتلال عمل الإسعاف”.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد ستة شبان في وقت لاحق.

بعض آليات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الفارعة. pic.twitter.com/1tvyQvDbmm — موقع عرب 48 (@arab48website) December 8, 2023

داخل المستشفى في #طوباس بعد استشهاد 5 شبان في #مخيم_الفارعة. pic.twitter.com/FGperx6gM9 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 8, 2023