كتائب القسام تعلن مقتل الجندي الأسير لديها "ساعر باروخ" خلال إحباط محاولة جيش العدو الوصول إليه فجر اليوم الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:46
مجزرة.. استشهاد عامر صبح، وماهر جوابرة، وعماد جوابرة، وثائر شاهين، وقاسم أبو خيزران، وبراء الأمير في مخيم الفارعة بالضفة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني