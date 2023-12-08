كتائب القسام تعلن مقتل الجندي الأسير لديها “ساعر باروخ” خلال إحباط محاولة جيش العدو الوصول إليه فجر اليوم الجمعة

أعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه، فجر اليوم الجمعة.

وقالت كتائب القسام وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو واشتبكوا معها، ولفتت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة وتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وأكدت القسام أن الاشتباك أدى أيضا إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية.

وقد سبق أن أعلنت كتائب القسام، أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة هي بصفقة تبادل، مؤكدة أن محاولات الاحتلال الوصول لهم ستبوء بالفشل.

الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابطين في معارك غزة

وقد أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.

وتصاعدت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور بالقطاع.

مقتل جندي إسرائيلي بقصف “خاطئ” لمروحية تابعة للجيش

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا قتل، قبل أيام، جراء إطلاق صاروخ من مروحية للجيش أخطأت الموقع المستهدف.