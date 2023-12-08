قوات العدو تقتحم، فجر اليوم الجمعة، غالبية مدن الضفة الغربية

رام الله – اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية مدن الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المنازل والطرقات الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين.

الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددا من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة بلدات يطا والسموع ودورا جنوب الخليل، بالاضافة الى بلدة بيت امر شمالا، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وفي الطرقات الرئيسية ومنعت حركة المواطنين.

كما اقتحمت تلك القوات عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واحتجزت عددا من مركبات المواطنين، في منطقة الكرنتينا وادي الهرية ومفترق الديك، وقامت بتفتيشها.

نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، قريتي سالم وتلفيت في محافظة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، من الجهة الشرقية، وتجولت في القرية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت جنوب نابلس، وسيرت عدة آليات عسكرية في شوارع وأزقة القرية.

رام الله والبيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة مكونة من 20 جيباً، اقتحمت وسط مدينة رام الله وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة في مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المحال التجارية في مدينة رام الله قرب دوار المنارة وفتشته وعبثت في محتوياته.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

قلقيلية

اقتحمت قوات الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، قريتي كفر قدوم، وجينصافوط، شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية ان قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت جينصافوط وداهمت عدة منازل، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في كفر قدوم، وسحبت تسجلات كاميرات مراقبة من عدد منها.

جنين

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة، قرى رمانة وزبوبا والطيبة، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت دورياتها في شوارعها.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن احمد راتب محاجنة، وفتشته بشكل دقيق مستخدكة الكلاب البوليسية، وكسرت “القرميد” على سطح المنزل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي رمانة والطيبة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة.