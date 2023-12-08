تحت شعار “أمريكا رأس العدوان”.. مسيرات حاشدة في عمان وعدة محافظات تُحيّي غزة، وتهتف للضيف والسنوار وابو عبيدة

انطلقت، عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم، مسيرات شعبية في عمان وعدة محافظات اردنية، دعما للمقاومة وإسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب على القطاع، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الـ7 من تشرين الأول 2023.

فقد عبّر المشاركون في هذه المسيرات عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضهم للحرب على القطاع.

كما رفع المشاركون في المسيرات أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة. كما شارك المئات في مسيرة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الدوار السادس باتجاه عبدون قرب السفارة الأميركية منددين بالدعم للاحتلال الإسرائيلي.

فقد انطلقت هذه المسيرة الحاشدة من أمام مسجد عباد الرحمن باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عبدون تحت شعار “أمريكا رأس العدوان”، مرددة هتافات تدين أمريكا ومواقفها المنحازة للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة الذي ارتقى فيه أكثر من ١٧ ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى بضوءٍ أخضرٍ أمريكيٍ.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعا لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، لافتاتٍ تؤكد أنّ أمريكا شريكة في المجازر التي تحصل في فلسطين بسلاحها وقنابلها المدمرة وقرارها باستمرار الحرب على يد الجيش الصهيوني البربري وعدم وقف إطلاق النار رغم كل المواقف الدولية والأممية المطالبة بذلك.

كما طالب المتظاهرون الأمّتين العربية والإسلامية شعبيين ورسميين بالتوقف عن الاكتفاء بمجرد الإدانات والمطالبات بوقف العدوان، والتقدم بخطوات عملية ترفع الكلفة على أمريكا وحلفاء دولة الاحتلال الصهيوني والداعمين لها، عبر استخدام سلاح النفط وطرد السفراء وإغلاق السفارات وإلغاء المعاهدات، وإدخال المساعدات العاجلة لأهل غزة ودعم مقاومتها الباسلة بالمال والسلاح.

كما وجهوا رسالة تشيد بالموقف الرسمي الأردني المتصاعد ضد العدوان الصهيوني على غزة، مؤكدين على ضرورة الاستجابة للضغوط الشعبية المطالبة بإلغاء معاهدات السلام وباقي الاتفاقيات مع الكيان الغاصب من اتفاقات ماء وكهرباء وتفاهمات وغيرها.

وأشاد المتظاهرون بصلابة المقاومة الفلسطينية وبأسها الذي أظهرته في مقارعة جنود الاحتلال وقتلهم وتدمير آلياتهم بمشاهد بطولية رآها وسمعها كل العالم، وهتفوا لـ”أبي عبيدة”، ولـ “محمد الضيف”، ولـ”يحيى السنوار” وقادة المقاومة في غزة باعتبارهم شرف الامّة والمدافعين عنها.

كما انطلقت مسيرة في محافظة معان مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وقد بدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وقد ندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقفة وبحماية المدنيين.

وخرج أهالي الطفيلة بمسيرات تندد بقصف المدنيين في غزة من الاحتلال الإسرائيلي.