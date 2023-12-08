تحت شعار “أمريكا رأس العدوان”.. مسيرات حاشدة في عمان وعدة محافظات تُحيّي غزة، وتهتف للضيف والسنوار وابو عبيدة
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جرينتش+2 04:12
الخارجية الأمريكية غاضبة من نتنياهو لأنه حرق سمعة بلادها
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