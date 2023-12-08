الخارجية الأمريكية غاضبة من نتنياهو لأنه حرق سمعة بلادها

كشف موقع “هافينغتون بوست” اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، أن حالة من الغضب تسود دوائر القرار بواشنطن؛ بسبب ما وصفه بـ”حرق” نتنياهو لسمعة أمريكا لتعزيز أجندته الشخصية،

وأشار المسؤول إلى أن الاستخبارات الأمريكية ترى أن إسرائيل تواصل عملياتها رغم دعوات واشنطن لضبط النفس، مشيراً إلى أن ثمة شكوكاً بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية أكثر دموية من هجوم شمال القطاع.

وأضاف المسؤول الأمريكي، حسب ما نقله الموقع: “هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب علينا أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق بها نتنياهو سمعتنا حرفياً لتعزيز أجندته السياسية الشخصية”،

كما اعتبر المسؤول الأمريكي أن الآثار الجانبية لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة -على الأمن الأمريكي- لها عواقب وخيمة للغاية.